В Псковской области организация получила лицензию на выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию

22:46, 21 февраля 2019, ПАИ

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели проверку в отношении ООО «Производственный центр «Надежда», расположенного в городе Опочка Псковской области, на предмет соответствия требованиям Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе проведения мероприятий по проверке материально-технического оснащения предприятия сотрудники Управления установили, что общество владеет необходимыми помещениями, зданиями, сооружениями, приборами, системами контроля, оповещения и защиты, сигнализациями, которые нужны для выполнения заявленных работ.

При проведении проверки снимались контрольные показания процесса обеззараживания термическим методом деревянных поддонов, по результатам которых была установлена работоспособность сушильной камеры и датчиков измерения температуры. Температура глубинных частей древесины соответствовала требованиям, предусмотренным Международным стандартом по фитосанитарным мерам.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по результатам проверки ООО «Производственный центр «Надежда» выдала лицензию на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию термическим методом.