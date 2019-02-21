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Общество

Встреча с полицейскими и ветеранами прошла в ПсковГУ

В Псковском государственном университете в канун Дня защитника Отечества состоялась встреча с полицейскими и ветеранами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одним из участников встречи стал майор запаса Сергей Карпухин. Он поделился со студентами своими воспоминаниями о срочной службе в армии, которую ему довелось проходить на территории Афганистана. Рассказал ветеран и о том, как уже кадровым офицером принимал участие в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, а также в миротворческой миссии ООН в Югославии.

Сергей Карпухин вспоминал о подвигах своих сослуживцев, приводил примеры сплоченности и товарищеской взаимовыручки. Юношам и девушкам он напомнил о том, как важно быть мужественным, физически подготовленным человеком и постоянно совершенствовать свои знания.

Ветеран органов внутренних дел, председатель совета ветеранов УМВД России по городу Пскову полковник милиции в отставке Константин Марченко рассказал о героических страницах в летописи древнего Пскова, отметив, что вся история города – это история славы государства российского, добытая на полях сражений. Константин Марченко подчеркнул, что каждый горожанин должен не только гордиться славным прошлым Пскова, но и быть готовым к защите своей Родины.

Инспектор по пропаганде ОГИББДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова напомнила студентам, что, к сожалению, не только на полях сражений гибнут люди, но и в современных «дорожных «войнах» потери немалые. Она рассказала об основных правилах поведения на дороге, как в роли водителя, так и в качестве пешехода. Особое внимание инспектор уделила проблеме вождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Юлия Федорова призвала участников дорожного движения быть внимательными, бдительными и взаимовежливыми.

Гости поздравили юношей с наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Они пожелали ребятам мирного неба, здоровья, упорства в достижении поставленных целей и активной гражданской позиции, ведь будущее страны во многом зависит от молодого поколения.

Студенты поблагодарили представителей совета ветеранов, Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и стражей порядка за этот полезный диалог, добавили в ведомстве.

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