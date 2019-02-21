«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов

20:09, 21 февраля 2019, ПАИ

«Единая Россия» создаст систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, такое решение принято на заседании Президиума Генерального совета партии.

Первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина подчеркнула, что самое главное в реализации нацпроектов – это оценка гражданами того, что происходит на территории, того, как они ощущают, идет ли нацпроект и каковы его результаты. «Люди не готовы ждать шесть лет, когда проекты будут развернуты в полном объеме. Они хотят видеть результат уже в текущем году, и собственно в значительной части Послания об этом шла речь», – сказала она и добавила, что модель организации партийного контроля также основана на этой задаче.

«В рамках национальных проектов ежегодно выделяются значительные финансовые средства регионам и муниципалитетам на осуществление работ на самых различных объектах. Эти деньги направляются на ремонты, реконструкции, закупку оборудования, проведение самых разных работ на этих объектах, строительство новых объектов, а также на различные мероприятия, такие как диспансеризация населения, обучение граждан предпенсионного возраста и многие другие», – перечислила Ольга Баталина.

В связи с этим, отметила она, предлагается создать систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов. «Мы предлагаем за каждым из таких объектов и крупных мероприятий закреплять депутатов разных уровней по вертикали: муниципальный депутат – депутат субъекта – федеральный депутат. Таким образом, у каждого объекта, у каждого мероприятия будет группа ответственных непосредственно на территории. Их задача – осуществлять постоянный, оперативный контроль за тем, как этот объект ремонтируется, реконструируется, строится, как идут на нем работы, как проводятся мероприятия», – заявила первый замсекретаря Генсовета Партии, добавив, что активно работающий депутатский корпус насчитывает 178 тысяч депутатов разных уровней по всей стране.

Для того, чтобы эта работа была автоматизирована, отметила первый замсекретаря Генерального совета Партии, планируется создать Единый информационный модуль. В нем у всех депутатов будет доступ к этим объектам и мероприятиям, чтобы они могли оперативно обновлять информацию и нести ответственность за нее, и также работать в командной депутатской группе, уточнила она.

«Закреплять депутатов различного уровня за конкретными объектами и мероприятиями мы предлагаем решением Президиума региональных политических советов», – отметила Ольга Баталина.

Также, по ее словам, одновременно разворачивается мониторинг СМИ и соцсетей в части нацпроектов, к которому будут подключены центральные и региональные общественные приемные Партии.

Чтобы оценивать поступившую информацию также предложено сформировать решением ПГС группу контроля. «Задача группы контроля – это непосредственные и постоянные выезды в территории на основании всего того объема информации, которую мы получаем через систему депутатского контроля и мониторинги работ общественного контроля в регионах, – пояснила она. – Это встречи с гражданами на местах, с депутатами законодательных собраний и органов местного самоуправления, посещение конкретных объектов, где мы видим риски реализации нацпроектов, выработка предложений как для конкретного региона и муниципалитета, так и, возможно, в целом по ситуации с тем или иным национальным проектом».