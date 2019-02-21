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Общество

Михаил Ведерников почтил память псковских бойцов, погибших под Харсеноем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления, погибших в 2000 году в бою под Харсеноем. Слова соболезнования он выразил в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня особая, скорбная дата в календаре Псковской области. В этот день 19 лет назад в бою погибли 25 бойцов псковского спецназа и 8 военнослужащих мотострелковой роты. Выжить удалось только двоим. Низкий поклон настоящим сынам своего Отечества» - написал он.

Напомним, 21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем за господствующую высоту из 35 человек погибло 33. Из них — 25 разведчиков воинского подразделения из Пскова. Они до конца выполнили воинский долг, приняв на себя основной удар боевиков. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. Тем самым, была сорвана попытка бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые разведподразделения.

27 октября 2000 года на территории части был открыт памятник воинам-разведчикам, павшим в бою. На гранитных плитах высечены навечно фамилии 167 воинов-афганцев и 34 воинов бригады, погибших в Чечне.

За годы существования псковского спецназа в боях погибли 217 военнослужащих: 167 — при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, 50 человек — на Северном Кавказе.

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