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Общество

Международный день поддержки жертв преступлений отмечается 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, неофициально отмечают Международный день поддержки жертв преступлений — как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей, пишет портал calend.ru. Отмечается, что в этот день в 1990 году правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений».

Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Начиная от программ помощи потерпевшим от сексуального насилия и заканчивая муниципальными службами уборщиков мест совершения преступлений и слесарей, бесплатно вставляющих замки и ремонтирующих входные двери при квартирной краже.

Такие программы помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, наконец, попросту оказывают материальную помощь и моральную поддержку.

В Международный день поддержки жертв преступлений в разных странах проводятся образовательные мероприятия, общественные акции, «горячие линии», конференции, сбор средств в поддержку жертв преступлений, инициированные, в основном, правозащитными и общественными организациями с привлечением представителей властных и правозащитных структур. Также распространена практика принятия законов в пользу потерпевших именно в этот день.

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