Митрополит Тихон представил в Гонконге книгу «Несвятые святые» на китайском языке

23:00, 21 февраля 2019, ПАИ

18 февраля митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре, член Совета при президенте России по культуре и искусству представил в Гонконге свою православную книгу «Несвятые святые», переведенную на китайский язык, пишет ТАСС.

«Это хоть и крупица, но все же, наш скромный вклад в укрепление взаимопонимания народов России и Китая. Если это немного приоткроет перед китайскими читателями то самое главное, что есть в духовной жизни России, буду считать свою миссию выполненной», - приводит издание слова владыки.

«Книга «Несвятые святые» получилась как-то сама собой, - рассказал митрополит Тихон. - Я рассказывал эти истории многим моим ученикам, студентам и друзьям. Они настояли на том, что все это должно быть собрано в одно произведение. Работал урывками: возможности уединиться и подготовить все сразу не было. Поэтому писал и в больнице, и в командировках, и в отпуске - это заняло год, потом еще год редактировал».

«К моему удивлению, книга живет своей жизнью и преподносит сюрпризы. Она уже «размножилась» до 3 млн экземпляров на русском языке, перевелась на 18 языков. Только на днях назад вышла в свет шведская версия», - добавил владыка.

Митрополит Тихон также отметил, что китайский перевод книги «Несвятые святые» выполнен на высочайшем профессиональном уровне. Профессор-русист Лю Вэньфэй рассказал, что почти целый год посвятил переводу этого произведения в 200 тыс. иероглифов (без малого 400 страниц).