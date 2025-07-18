«Золотую Звезду» и ордена Мужества Михаил Ведерников передал семьям погибших героев-защитников Отечества

20:46, 18 июля 2025, ПАИ

По поручению президента России губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал медаль «Золотая Звезда» и ордена Мужества семьям героев, погибших при защите Отечества в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония передачи государственных наград состоялась в пятницу, 18 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В этот памятный день в зале правительства Псковской области собрались родные и близкие погибших героев, сенатор Совета Федерации Алексей Наумец, руководство воинских подразделений и силовых структур, органов власти региона, а также юнармейцы и воспитанники центра «Патриот».

«Понимаю, что никакие слова в такой ситуации не могут заглушить вашу боль. Но хочу, чтобы вы знали: мы всем сердцем скорбим вместе с вами. Наши герои своей службой, своими поступками, решениями спасли множество жизней. Они действительно настоящие герои, которые заслуживают нашей вечной памяти и благодарности. Для меня честь передать вам государственные награды, которые ваши родные заслужили своей доблестью», – подчеркнул губернатор, обращаясь к родным героев. Память павших почтили минутой молчания.

Звание Героя Российской Федерации присвоено отцу Антонию, в миру – Савченко Антону Олеговичу. Высшей государственной награды он удостоен за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга. «Золотую Звезду» и почетную грамоту президента Российской Федерации Михаил Ведерников передал родственникам погибшего героя – родителям и супруге с детьми.

«Отец Антоний стал одним из символов самоотверженного служения и пастырской заботы о военнослужащих в условиях военных действий», – подчеркнул глава региона.

В рамках торжественной церемонии губернатор передал ордена Мужества близким и родным воинов-пограничников. «Наши пограничники – пример отважных и непреклонных защитников Отечества. Они приняли бой и ценой своей жизни до последнего отстаивали позиции. Настоящие русские воины – честные, непреклонные, беспощадные к врагу, но внимательные к сослуживцам и товарищам», – подчеркнул Михаил Ведерников.

За храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях, орденов Мужества удостоены сотрудники Пограничного управления ФСБ по Псковской области: майор Дмитрий Олегович Антонов, прапорщики Даниил Русланович Мамай, Юрий Михайлович Милютин, Сергей Анатольевич Павлов, Иван Борисович Соловьёв, Евгений Андреевич Брилев.

«Знайте, что мы готовы оказать любую помощь, и вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, – обратился к родным погибших героев Михаил Ведерников. – Мы всегда будем помнить их подвиг».