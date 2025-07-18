Межрегиональные юбилейные XV Василевские чтения откроются в Пскове 23 июля

23:27, 18 июля 2025, ПАИ

Межрегиональные юбилейные XV Василевские чтения откроются в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в Управлении культуры администрации Пскова.

Двухдневное мероприятие посвящено памяти псковского краеведа, почётного гражданина Пскова Ивана Василёва и 145-летию со дня основания Псковского археологического общества.

Программа литературного события разнообразна. Участников и гостей ждут лекции историков и краеведов из Пскова, Пушкинских Гор и Санкт-Петербурга; премьера видеоверсии симфонии для хора и симфонического оркестра «Фрески древнего Пскова» композитора, профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории Евгения Петрова; презентация проекта виртуальных туров в прошлое «Псков 360°».

В рамках чтений состоятся открытия выставок военно-патриотического клуба «Диорама» и редких книг, изданных до 1900 года. Свои работы зрителям представят фотографы Александр Александров и Николай Владимиров.