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Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры сегодня, 18 июля, в день праздника обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, сообщили в Псковской епрахии.

Фото: Московский патриархат / предоставлено Псковской епархией

Торжественное богослужение совершалось перед иконой преподобного Сергия Радонежского. Для совершения праздничных всенощного бдения и Божественной литургии на Соборной площади был устроен помост, а перед Успенским собором лавры – престол под сенью.

Патриарху Кириллу сослужили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского Митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Псковский и Порховский Матфей и другие.

Богослужебные песнопения исполнил объединенный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл, члены Священного Синода Русской Православной Церкви и иерархи, прибывшие на праздник в лавру, совершили молебен игумену земли Русской.

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