Разрушенную ливнем переправу в Гдовском районе начнут восстанавливать 22 июля

21:29, 18 июля 2025, ПАИ

Разрушенную ливнем переправу в деревне Лядинки в Гдовском районе начнут восстанавливать 22 июля. Об этом глава муниципалитета Иван Мешков сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: Из телеграм-канала Ивана Мешкова



Фото: Из телеграм-канала Ивана Мешкова



Фото: Из телеграм-канала Ивана Мешкова



Фото: Из телеграм-канала Ивана Мешкова







«Вода понемногу отступает. Сегодня совместно с Главой Добручинской волости Сергеем Борнусовым выехали на место «смытой» переправы. Передали жителям продукты и все необходимое. Если все пойдет так как сейчас во вторник приступим к восстановлению переправы», – говорится в сообщении.

Также сегодня был восстановлен размытый участок дороги на деревню Ужово.

Напомним, в ночь на 17 июля из-за проливных дождей уровень реки Вейнки в Гдовском районе поднялся до критического. Вода размыла дорогу по направлению в деревню Перегреб Добручинской волости и смыло переправу в деревне Лядинки.