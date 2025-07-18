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Общество

Разрушенную ливнем переправу в Гдовском районе начнут восстанавливать 22 июля

Разрушенную ливнем переправу в деревне Лядинки в Гдовском районе начнут восстанавливать 22 июля. Об этом глава муниципалитета Иван Мешков сообщил в своём телеграм-канале.

  • Подтопления в Гдовском районе
    Фото: Из телеграм-канала Ивана Мешкова
  • Подтопления в Гдовском районе
    Фото: Из телеграм-канала Ивана Мешкова
  • Подтопления в Гдовском районе
    Фото: Из телеграм-канала Ивана Мешкова
  • Подтопления в Гдовском районе
    Фото: Из телеграм-канала Ивана Мешкова

«Вода понемногу отступает. Сегодня совместно с Главой Добручинской волости Сергеем Борнусовым выехали на место «смытой» переправы. Передали жителям продукты и все необходимое. Если все пойдет так как сейчас во вторник приступим к восстановлению переправы», – говорится в сообщении.

Также сегодня был восстановлен размытый участок дороги на деревню Ужово.

Напомним, в ночь на 17 июля из-за проливных дождей уровень реки Вейнки в Гдовском районе поднялся до критического. Вода размыла дорогу по направлению в деревню Перегреб Добручинской волости и смыло переправу в деревне Лядинки.

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