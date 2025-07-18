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Общество

Фермер из Пушкинских Гор показал, как купаются его домашние страусы

Обитатели страусиной фермы в Пушкинских Горах спасаются от жары купанием. Видео, как купаются страусы, показали в выпуске новостей телеканала «Первый Псковский». Купание птиц можно увидеть на 15:15 минуте.

Автор видео – фермер из Пушкинских Гор по имени Тимур. Мужчина перебрался из Москвы в Псковскую область около десяти лет назад и с тех пор держит большое хозяйство. По его словам, для некоторых питомцев это первый подобный опыт, а пользователи Сети сравнивают страусов в пруду с водоплавающими динозаврами.

Отметим, в природе страусы отлично переносят жару. Толстая кожа и плотное оперение защищают от перегрева. Влагу они получают из пищи, а организм способен её удерживать. Однако, если страусы оказываются возле водоёма, они охотно пьют и, как видно, купаются.

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