Программу «Летние этюды» представят музыканты из Санкт-Петербурга в «Михайловском»

21:00, 18 июля 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 19 июля, дадут концерт Анна, Григорий и Семён Комаровских. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Как рассказали ПАИ в Пушкинском заповеднике, это трио – семья из Санкт-Петербурга. Анна и Григорий – пианисты, лауреаты международных конкурсов, преподаватели. Их сын Семён – ученик музыкальной школы, учится играть на альт-саксофоне. Все члены семьи активно концертируют – и вместе, и поодиночке, в составе разных ансамблей и соло.

Свою программу музыканты из Северной столицы назвали «Летние этюды». В неё вошли пьесы русских и зарубежных композиторов: Франца Шуберта, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Жоржа Ноле. Концерт пройдёт в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское» в рамках большого проекта «Летние вечера в русской усадьбе». Начнут его в 18:00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 6+.

В музее также отметили, что музыкальные встречи в Доме-музее Осиповых и Вульфов пользуются большой популярностью у меломанов, и в связи с тем, что гостиная деревенского усадебного дома невелика и может принять ограниченное число слушателей, просят заранее забронировать место в зале. Это можно сделать по телефонам экскурсионной службы – (8 81146) 223-21, (8 81146) 226-09 – в часы работы Пушкинского заповедника.