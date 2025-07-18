Онлайн-регистрация на бесплатный автобус открыта для гостей фестиваля «Островский рубеж»

22:20, 18 июля 2025, ПАИ

Открыта онлайн-регистрация на бесплатный автобус между Островом и Холматкой для гостей военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», который пройдёт 20 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Автобус будет следовать от автовокзала в Острове до деревни Холматка. Время отправления: 10:30, 12:00, 13:40, 16:10.

Обратный маршрут проложен от деревни Холматка до автовокзала в Острове. Время отправления: 12:50, 15:20, 17:50, 19:00. Количество мест ограничено. Регистрация требуется на любое время, в которое вы хотите поехать.

Напомним, координаты деревни Холматка на карте: 57.102063, 28.138181. Место находится в 37 километрах от города Острова (время в пути – 33 минуты), в 93 километрах от Пскова (время в пути – примерно один час 20 минут).

Отметим, проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Организаторами выступает правительство Псковской области, Военно-исторический музей-заповедник, ПРОМО «Равные возможности», Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.