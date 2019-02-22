Псковские старшеклассники могут принять участие во Всероссийской олимпиаде ПАО «Россети»

09:10, 22 февраля 2019, ПАИ

Старшеклассники Псковской области, которые планируют связать свою профессиональную и научную деятельность с электроэнергетикой, могут подать заявку на участие во Всероссийской олимпиаде ПАО «Россети». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», олимпиаду проводит ПАО «Россети» совместно с ПАО «МРСК Северо-Запада» по двум отдельным потокам для учащихся 9 и 10 классов в очной форме в два обязательных этапа.

Отборочный этап в формате выполнения участниками заданий, направленных на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования, состоится в течение двух дней: 2 марта («математика», «информатика») и 3 марта («физика») в Пскове на базе ПсковГУ. Второй этап пройдет в Санкт-Петербурге в формате выполнения комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по физике, математике, информатике в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Условия и порядок участия в олимпиаде представлены на сайте. Там можно прочитать положение об олимпиаде и регламент её проведения. Также на сайте размещены формы заявки на участие и заявление-согласие на обработку персональных данных. Старшеклассники, желающие принять участие во Всероссийской олимпиаде ПАО «Россети», могут направлять заявки на участие до 26 февраля на электронный адрес: mng@pskovenergo.ru.

Акция нацелена на выявление одаренной молодежи, способной к техническому творчеству, инновационному мышлению и готовой связать свою профессиональную деятельность с электроэнергетикой. Планируется, что победители олимпиады будут приглашены для участия в разработке передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

Олимпиада для старшеклассников ПАО «Россети» проводится во второй раз. В 2018 году ученик Псковского технического лицея Александр Кейно стал призером второй степени, успешно решив все задания как регионального, так и всероссийского этапов. В августе 2018 года Александр Кейно, как и другие победители и призеры олимпиады, принял участие в тематической смене Всероссийского детского центра «Орленок» в Туапсе, где ребята под руководством экспертов работали над проектами в области электроэнергетики. Также он стал участником молодежной программы Российской энергетической недели в Москве и Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКториЯ» в Ярославле.