Уголовное дело заведено за подделку протокола собрания собственников квартир в доме на Рокоссовского в Пскове

09:43, 22 февраля 2019, ПАИ

В Пскове возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что администрация Пскова издала распоряжение о переводе жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по улице Рокоссовского, 1, в нежилое. Основанием для принятия решения послужило обращение владельца одной из квартир с заявлением, к которому были приложены документы, в том числе протокол общего собрания собственников, согласно которому они дали согласие на уменьшение общего имущества в связи с переводом жилой квартиры в нежилой фонд для организации магазина и устройства отдельного входа.

На момент проверки собственник провел работы по оборудованию отдельного входа со стороны лицевого фасада дома, устройства на прилегающем к стене дома земельном участке крыльца, при этом указанные мероприятия повлекли внесение конструктивных изменений в общее имущество путем частичного разрушения внешней стены

Установлено, что фактически общее собрание собственников не проводилось, согласие на перевод жилого помещения в нежилое они не давали, а подписи, имеющиеся в приложенном к протоколу общего собрания реестре, им не принадлежат.

Решение общего собрания собственников суд признал недействительным. Реальное исполнение судебного решения, в том числе администрацией Пскова в части отмены соответствующего распоряжения, находится на контроле в прокуратуре города.