Глава Пскова пообещал помочь с трудоустройством матери двоих детей

10:16, 22 февраля 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский пообещал помочь с трудоустройством матери двоих детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, женщина пришла на приём к главе города как к депутату по округу №5.

Псковичка рассказала, что находится в трудной жизненной ситуации, воспитывает одна двоих детей, старший из которых лежит в больнице в Великих Луках на длительном лечении. С устройством на работу вопрос затянулся, в связи с этим сложилось трудное материальное положение, нет средств на поездки к ребёнку. Иван Цецерский уточнил профессиональную сферу деятельности женщины, после чего подчеркнул, что вопрос с трудоустройством в ближайшее время будет решён.

Также к депутату обратилась псковичка по вопросу освещения дороги к Снетогорскому монастырю. По словам женщины, граждане испытывают большие неудобства в ограничении видимости при передвижении по данному участку дороги в тёмное время суток. Также она сообщила, что уже установлены опоры линии электропередач, необходимо только произвести подключение к центральной электросети.

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Иван Цецерский поручил профильным специалистам уточнить, была ли данная территория включена на 2019 год в план муниципальной программы «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования город Псков».