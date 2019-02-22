Назван самый популярный подарок на 23 февраля

11:43, 22 февраля 2019, ПАИ

Как показал опрос ВЦИОМ, ожидания российских мужчин и реальность в вопросе подарков к 23 февраля, как правило, не совпадают: чаще всего представители сильного пола хотят получить туристическую путевку (22%), а женщины планируют подарить парфюмерию (35%), сообщает РИА Новости со ссылкой результаты исследования.

При этом парфюмерию хотят получить только 7% респондентов мужского пола.

В топе женских подарков для мужчин также сувениры (29%), одежда и обувь (16%), спиртные напитки (13%) и деньги (12%). Игрушки, билеты на концерт, ужин в ресторане или книгу планируют преподнести к празднику по 8% представительниц прекрасного пола. Еще 7% дам намерены подарить мобильный телефон или другой гаджет, 6% - бытовую технику. 11% женщин рассказали, что вообще не планируют ничего дарить.

Рейтинг желаемых подарков среди мужчин открывает путевка на отдых (22%). Такой подарок собираются преподнести лишь 1% женщин. Еще 17% опрошенных мужчин хотят получить автомобиль. Билеты на концерт или в театр, ужин в ресторане – желанный подарок для 13% мужчин, столько же опрошенных не против получить деньги. Каждый десятый мечтает, чтобы ему подарили смартфон или другой гаджет, или книгу.

Сам день 23 февраля половина россиян воспринимает как праздник всех мужчин. Однако 40% респондентов считают эту дату праздничной лишь для тех, кто когда-либо служил в армии. По мнению 7% опрошенных, это праздник для тех, кто в настоящее время несет военную службу. Лишь 3% респондентов ответили, что это обычный выходной.