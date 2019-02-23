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Общество

Валерий Лесников: Заданный президентом вектор - направление деятельности для всей России

«Заданный президентом вектор - направление деятельности для всей страны, но особенно для государственного аппарата, чиновников. Вектор достаточно правильный и радует, что мы в этом направлении пойдём», - заявил руководитель псковского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

Валерий Лесников

Валерий Лесников отметил, что предпринимательское сообщество со своей стороны все время предлагает власти диалог, создание какие-то рабочих группы, консультационных советов, на которых бизнес смог бы донести власти, что в первую очередь ему нужно. «Но понятно дело, что у предпринимательского сообщества - и малого, и крупного бизнеса - могут быть разные интересы и разный порядок действий. Поэтому, в каждом направлении бизнеса нужно отдельно слушать те сообщества, которые на сегодняшний день успешно работают», - уточнил он.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

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  • Послание президента - 2019
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