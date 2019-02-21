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Спорт

Соревнования по спортивному подледному лову рыбы пройдут на Чудском озере 2 марта

2 марта пройдут областные соревнования среди учащейся молодежи и педагогических работников Псковской области по спортивному подледному лову рыбы на территории Псковско-Чудского водоема, сообщается в группе «Псковский областной Центр детского туризма» в социальной сети «ВКонтакте».

Предварительные заявки на участие принимаются строго до 26 февраля по электронной почте: org608@pskovedu.ru.

Для награждения победителей формируется призовой фонд. Взнос с каждого участника составляет 200 рублей. Проезд на место проведения рыбалки организуется за счет Центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Отъезд в 7:00 от улицы Народной, 53 в Пскове.

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