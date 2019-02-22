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Общество

Ежегодный сбор глав местных администраций прошёл в Великих Луках

21 февраля в Великих Луках состоялся второй этап ежегодного сбора глав местных администраций муниципальных образований Псковской области, в котором приняли участие представители Бежаницкого, Великолукского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Пустошкинского, Себежского, Усвятского районов и глава администрации Великих Лук – всего 58 человек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, открытие мероприятия состоялось в 10:00 в актовом зале администрации Великих Лук. С приветственным словом выступил начальник управления специальных программ администрации области Игорь Виноградский, который отметил значимость проведения данного мероприятия в свете реализации задач государства по обеспечению безопасности населения и территорий субъекта от чрезвычайных ситуаций и в вопросах готовности системы гражданской обороны.

В ходе сбора состоялось награждение наиболее отличившихся глав местных администраций благодарностями начальника ГУ МЧС России по Псковской области за усердие, старание и высокую ответственность в организации выполнения мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2018 году.

Далее с докладом на тему: «Основные показатели деятельности областной территориальной подсистемы РСЧС. Организационная работа глав местных администраций по обеспечению жизнедеятельности населения, планированию подготовки ведения гражданской обороны» выступил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по государственной противопожарной службе) Андрей Никулин. Также для участников был организован ряд лекций и выступлений по организации и проведению профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели людей на пожарах на территории муниципальных образований, проведен анализ гибели людей на водных объектах Псковской области и обозначены превентивные мероприятия по снижению травматизма и гибели людей на водных объектах.

Вторая часть сборов имела практическую направленность и была посвящена обеспечению безопасности людей на водных объектах. В рамках занятия на базе инспекторского отделения ГИМС была выставлена техника поисково-спасательного отряда, пожарно-спасательных подразделений, государственной инспекции по маломерным судам, а также кареты Скорой помощи. Присутствующим рассказали о профилактической работе по предупреждению гибели людей на водных объектах, возможностях техники и оборудования, применяющегося при спасении людей на воде. Гостям показали специальный инструмент и оборудование, используемые в работе пожарными, спасателями и водолазами и на практике продемонстрировали различные способы спасения и самоспасения человека, провалившегося под лед.

«Проведённые мероприятия принесли пользу руководителям разных уровней. Они смогли ощутить ответственность в выполнении функциональных обязанностей при решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также оценить роль в общей системе обеспечения жизнедеятельности населения», - отметили в МЧС.

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