Гололедицу прогнозируют в Псковской области 14 ноября
Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается в Псковской области 14 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют умеренный ветер южных направлений, днём – местами с порывами до 6–12 метров в секунду.
Суточная температура воздуха в области составит 0...+5 градусов. В Пскове ночью +0...+2 градусов, днём – до +2...+4 градусов. На дорогах местами гололедица.
Атмосферное давление ниже нормы.
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