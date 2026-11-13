Гололедицу прогнозируют в Псковской области 14 ноября

21:57, 13 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается в Псковской области 14 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют умеренный ветер южных направлений, днём – местами с порывами до 6–12 метров в секунду.

Суточная температура воздуха в области составит 0...+5 градусов. В Пскове ночью +0...+2 градусов, днём – до +2...+4 градусов. На дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление ниже нормы.