Штраф за размещение запрещённой символики в интернете получил житель Псковской области

20:32, 13 ноября 2026, ПАИ

В Гдовском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации, которая запрещена федеральным законом). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

9 сентября специалисты выявили факт размещения мужчиной под псевдонимом «Денис Лигачев» в свободном доступе в соцсети «ВКонтакте» фотоизображения, демонстрирующего символику общественного движения «Штабы Навального»*. Данные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

С учётом всех обстоятельств по делу, личности виновного, признания им вины в содеянном мужчину признали виновным в административном правонарушении и назначили ему административное наказание – штраф.

*Решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года признано экстремистским, деятельность на территории Российской Федерации запрещена.