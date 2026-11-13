Зимние партии помощи бойцам спецоперации готовят к отправке в Великих Луках

23:21, 13 ноября 2026, ПАИ

Волонтёрское объединение «Один за всех и все за одного» формирует зимние партии помощи бойцам спецоперации. В каких посылках бойцы нуждаются больше всего, рассказал руководитель организации Леонид Куликов в программе «Лики Лук» в интервью телеканалу «Первый Псковский».

По словам гостя эфира, в приоритете пиломатериалы для обустройства позиций, генераторы и тёплые вещи, включая термобельё и балаклавы. В недавнюю отправку вошло более 30 комплектов термобелья, сшитых волонтёрами из Острова. С учётом наступающего зимнего периода номенклатура грузов адаптирована к полевым условиям. Волонтёры доставляют брёвна и доски для строительства рубежей.

«В данный момент ребята начинают строиться. На войне не будешь валить лес, поэтому мы помогаем вместе с нашими спонсорами, начальниками пилорам: доставляем брёвна, доски. Плюс сейчас зимний период начинается – это генераторы, термобельё, балаклавы», – пояснил Леонид Куликов.

Базовые вещи часто помогают приобретать жители, дорогостоящее оборудование закупают спонсоры, стройматериалы предоставляют предприятия.