Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зимние партии помощи бойцам спецоперации готовят к отправке в Великих Луках

Волонтёрское объединение «Один за всех и все за одного» формирует зимние партии помощи бойцам спецоперации. В каких посылках бойцы нуждаются больше всего, рассказал руководитель организации Леонид Куликов в программе «Лики Лук» в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото: «Первый Псковский»

По словам гостя эфира, в приоритете пиломатериалы для обустройства позиций, генераторы и тёплые вещи, включая термобельё и балаклавы. В недавнюю отправку вошло более 30 комплектов термобелья, сшитых волонтёрами из Острова. С учётом наступающего зимнего периода номенклатура грузов адаптирована к полевым условиям. Волонтёры доставляют брёвна и доски для строительства рубежей.

«В данный момент ребята начинают строиться. На войне не будешь валить лес, поэтому мы помогаем вместе с нашими спонсорами, начальниками пилорам: доставляем брёвна, доски. Плюс сейчас зимний период начинается – это генераторы, термобельё, балаклавы», – пояснил Леонид Куликов.

Базовые вещи часто помогают приобретать жители, дорогостоящее оборудование закупают спонсоры, стройматериалы предоставляют предприятия.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

13 ноября 2026

День открытой психологии проведут в Пскове
13 ноября 2026

Зимние партии помощи бойцам спецоперации готовят к отправке в Великих Луках
13 ноября 2026

Великолукская команда рассказала о проекте для молодёжи, с которым победила на федеральном чемпионате
13 ноября 2026

Молодёжную ночную Божественную литургию с молитвой о воинах СВО проведут в Великих Луках
13 ноября 2026

Гололедицу прогнозируют в Псковской области 14 ноября
13 ноября 2026

Новый врач-педиатр приступил к работе в Печорах
13 ноября 2026

Один день из жизни Юлии Пересильд: артистка рассказала, как проходят её будни
13 ноября 2026

Штраф за размещение запрещённой символики в интернете получил житель Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...