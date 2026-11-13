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Общество

День открытой психологии проведут в Пскове

День открытой психологии пройдёт в Пскове в библиотеке имени И. И. Василёва 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Афиша предоставлена организаторами

Тема встречи – «Тревога как ресурс. Практическая психология для взрослых». В программе – практические блоки специалистов Сообщества психологов Пскова. Участники познакомятся со сказкотерапевтическим подходом на примере персонажа Мошка‑Тревожка, изучат проявления тревоги в теле с позиций кинезиологии и когнитивно‑поведенческой терапии (КПТ), освоят техники самопомощи (в том числе элементы EMDR – практик «Заземление» и «Безопасное место»), а также составят личный план действий: заполнят бланк самопомощи и сформируют «набор первой помощи» при тревоге.

Вход бесплатный, но требуется предварительная запись у организаторов. Количество мест ограничено – до 70 человек. Мероприятие пройдёт 5 декабря с 11:00 до 15:00.

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