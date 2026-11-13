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Один день из жизни Юлии Пересильд: артистка рассказала, как проходят её будни

Уроженка Псковской области, заслуженная артистка Российской Федерации, артистка театра и кино Юлия Пересильд рассказала, как проходят её будни. Клип о своей жизни актриса разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Юлия Пересильд рассказала, что её день начинается в семь утра, затем по плану гимнастика, а после – прогулка с собакой.

«Надо всех разбудить в школу, приготовиться и поучить тексты на будущее. Новый кинопроект. Ну а потом бегом готовиться, накраситься, собраться, надеть платье и пойти на бранч к Галчонку. Ещё пару встреч до этого, касающихся фонда. Ну а дальше Театр наций, репетиция рассказов Шукшина, сам спектакль и после спектакля», – рассказала артистка в клипе.

Ранее сообщалось, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» выступили в Пскове с концертом в рамках проекта «Птица-Победа».

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