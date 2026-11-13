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Общество

Молодёжную ночную Божественную литургию с молитвой о воинах СВО проведут в Великих Луках

Вторую молодёжную ночную Божественную литургию с молитвой о воинах совершит сегодня, 13 ноября, в Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Великих Луках епископ Великолукский и Невельский Варнава. Великолучане любых возрастов могут помолиться вместе с архиереем о живых и погибших участниках специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе Великолукской епархии.

Изображение предоставлено организаторами

Начало богослужения – в 22:30, литургии – в 23:00. По благословению владыки Варнавы такие ночные молебны с молодёжью и общественными организациями позволяют молодому поколению лучше осознавать, что происходит, и молитвенно содействовать наступлению мира.

14 ноября, в субботу, его преосвященство совершит всенощное бдение в Свято-Вознесенском кафедральном соборе, начало богослужения – в 17:00.

15 ноября, в воскресенье, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, епископ Великолукский и Невельский Варнава совершит Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе. Начало богослужения – в 08:30, литургии – в 09:00. После литургии его преосвященство совершит поминальную службу по погибшим в ДТП и молебен о здравии всех участников дорожного движения. Напомним, 15 ноября в России отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

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