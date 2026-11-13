Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукская команда рассказала о проекте для молодёжи, с которым победила на федеральном чемпионате

Команда из Великих Лук, победившая в финале проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России в Москве, рассказала о своём проекте для молодёжи. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

Великолучане заняли первое место в номинации «Антикризисный щит». На федеральной площадке город представляла команда, в которую вошли участники СВО и волонтёры. Ключевая задача проекта – социализация детей и подростков, в том числе оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, через участие в патриотических и спортивных мероприятиях.

«Мы приезжаем на этот чемпионат не впервые. Для нас это прежде всего возможность пообщаться, обменяться опытом. Первые проекты были посвящены реабилитации и социализации самих ветеранов. А следующий проект – для нашего будущего, для нашей гордости, для наших детей. Всё ради них», – рассказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках Михаил Бразин.

По словам руководителя волонтёрского объединения «Один за всех и все за одного» Леонида Куликова, программа для подростков включает стрельбу из лука, выезды за город с палатками, военно-патриотические испытания – преодоление препятствий в бронежилетах и с автоматами, полосы препятствий и спортивную гимнастику.

«Главное, чтобы дети были вовлечены не только в спорт, но и в социализацию, чтобы больше было общения», – подчеркнул он.

Проектный чемпионат Ассоциации малых и средних городов России расширяет федеральную инициативу «Время героев». Его цель – вовлечь людей, вернувшихся с СВО, в управление и развитие своих городов.

«Мероприятие включает обучающие семинары, которые помогают ветеранам понять структуру работы органов власти, чтобы в дальнейшем использовать этот опыт на благо развития своего города, своего региона и в целом Российской Федерации», – отметил заместитель главы администрации Великих Лук Сергей Бураченок.

Куратор команды, начальник отдела промышленности комитета экономики администрации города Виктор Фролов подчеркнул важность участия великолучан в таких соревнованиях: «Для города очень важно, что мы вывозим на всероссийские соревнования в самые разные регионы страны команды участников СВО. Там они слушают лекции, участвуют в мероприятиях, знакомятся с другими участниками. Это помогает им развиваться и делать что-то новое для нашего города».

Опыт, полученный на федеральной площадке, великолучане планируют применять в новых проектах, направленных на развитие города и поддержку молодёжи.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

13 ноября 2026

Зимние партии помощи бойцам спецоперации готовят к отправке в Великих Луках
13 ноября 2026

Великолукская команда рассказала о проекте для молодёжи, с которым победила на федеральном чемпионате
13 ноября 2026

Молодёжную ночную Божественную литургию с молитвой о воинах СВО проведут в Великих Луках
13 ноября 2026

Гололедицу прогнозируют в Псковской области 14 ноября
13 ноября 2026

Новый врач-педиатр приступил к работе в Печорах
13 ноября 2026

Один день из жизни Юлии Пересильд: артистка рассказала, как проходят её будни
13 ноября 2026

Штраф за размещение запрещённой символики в интернете получил житель Псковской области
13 ноября 2026

Полицейские в Псковской области задержали двух нетрезвых водителей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...