Великолукская команда рассказала о проекте для молодёжи, с которым победила на федеральном чемпионате

22:46, 13 ноября 2026, ПАИ

Команда из Великих Лук, победившая в финале проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России в Москве, рассказала о своём проекте для молодёжи. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Великолучане заняли первое место в номинации «Антикризисный щит». На федеральной площадке город представляла команда, в которую вошли участники СВО и волонтёры. Ключевая задача проекта – социализация детей и подростков, в том числе оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, через участие в патриотических и спортивных мероприятиях.

«Мы приезжаем на этот чемпионат не впервые. Для нас это прежде всего возможность пообщаться, обменяться опытом. Первые проекты были посвящены реабилитации и социализации самих ветеранов. А следующий проект – для нашего будущего, для нашей гордости, для наших детей. Всё ради них», – рассказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках Михаил Бразин.

По словам руководителя волонтёрского объединения «Один за всех и все за одного» Леонида Куликова, программа для подростков включает стрельбу из лука, выезды за город с палатками, военно-патриотические испытания – преодоление препятствий в бронежилетах и с автоматами, полосы препятствий и спортивную гимнастику.

«Главное, чтобы дети были вовлечены не только в спорт, но и в социализацию, чтобы больше было общения», – подчеркнул он.

Проектный чемпионат Ассоциации малых и средних городов России расширяет федеральную инициативу «Время героев». Его цель – вовлечь людей, вернувшихся с СВО, в управление и развитие своих городов.

«Мероприятие включает обучающие семинары, которые помогают ветеранам понять структуру работы органов власти, чтобы в дальнейшем использовать этот опыт на благо развития своего города, своего региона и в целом Российской Федерации», – отметил заместитель главы администрации Великих Лук Сергей Бураченок.

Куратор команды, начальник отдела промышленности комитета экономики администрации города Виктор Фролов подчеркнул важность участия великолучан в таких соревнованиях: «Для города очень важно, что мы вывозим на всероссийские соревнования в самые разные регионы страны команды участников СВО. Там они слушают лекции, участвуют в мероприятиях, знакомятся с другими участниками. Это помогает им развиваться и делать что-то новое для нашего города».

Опыт, полученный на федеральной площадке, великолучане планируют применять в новых проектах, направленных на развитие города и поддержку молодёжи.