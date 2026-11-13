Новый врач-педиатр приступил к работе в Печорах
В Печорском филиале Псковской межрайонной больницы начал работу врач-педиатр Юрий Парфирьев, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.
Юрий Парфирьев – специалист с уникальным жизненным и профессиональным опытом. Его путь в медицине начался в 1993 году с должности санитара в отделении реанимации параллельно с обучением в медицинском училище. После службы в армии Юрий Анатольевич продолжил медицинскую карьеру фельдшером в психонаркологическом диспансере и в скорой помощи. В 35 лет, уже будучи отцом троих сыновей, он поступил на очное обучение на педиатрический факультет РНИМУ имени Н. И. Пирогова, который окончил в 2017 году. Во время пандемии работал педиатром и врачом общей практики в Республике Карелия.
В 2022 году начал преподавать тактическую медицину и первую доврачебную помощь мобилизованным и добровольцам, обучал студентов и ординаторов базовой СЛР и экстренной помощи. В 2026 году завершил ординатуру по специальности «педиатрия». Сегодня Юрий Парфирьев ведёт приём в Печорском филиале Псковской межрайонной больницы – как в стационаре, так и амбулаторно.
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