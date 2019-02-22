«Ласточку» по маршруту Псков - Санкт-Петербург планируется продлить до Печор в марте

11:38, 22 февраля 2019, ПАИ

В марте планируется пробно продлить маршрут поезда «Ласточка», связывающего Псков и Санкт-Петербург до Печор. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников перед отправкой первой «Ласточки» до Петрозаводска сегодня, 22 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона пояснил, что это необходимо в том числе для того, чтобы во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени туристы смогли бы добраться из Санкт-Петербурга до Печор.

Напомним, поезд «Ласточка» соединит Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Запуск нового железнодорожного маршрута был анонсирован на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Ласточка» № 819/820 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48.

«Ласточка» будет совершать остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График движения проработан с учетом стыковки на станции Чудово с поездом «Сапсан», следующим по маршруту Санкт-Петербург – Москва.

Билеты на «Ласточку» № 819/820 сообщением Петрозаводск – Новгород – Псков уже можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». На поезда отправлением с 22 февраля по 31 мая действует тарифная акция: билеты доступны по фиксированной стоимости. Так, стоимость проезда в экономическом классе на маршруте Петрозаводск – Псков составит 695 рублей, Петрозаводск – Новгород – 462 рубля, Новгород – Псков – 233 рубля. В бизнес-классе на маршруте Петрозаводск – Псков билет можно прибрести за 2001 рубль, Петрозаводск – Новгород – 1674 рубля, Новгород – Псков – 1353 рубля.

Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров старше 60 лет – на 50%. При оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%. Данные предложения не распространяются на размер сервисного сбора.

В период по 31 мая действуют специальные цены для проезда школьных и детских групп в экономическом классе. Стоимость одного группового билета для пассажира в возрасте до 17 лет в экономическом классе на маршруте Петрозаводск – Псков составит 114 рублей, Петрозаводск – Новгород – 104 рубля, Новгород – Псков – 94 рубля.