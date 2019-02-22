Железнодорожное сообщение между Псковом и Великими Луками хотят запустить в Псковской области

11:46, 22 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области планируется запустить железнодорожное сообщение между Псковом и Великими Луками. Данный вопрос в настоящее время обсуждают региональные власти и ООО «РЖД». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников перед отправкой первого поезда «Ласточка» по маршруту Псков - Новгород — Петрозаводск, сегодня, 22 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, поезд «Ласточка» соединит Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Запуск нового железнодорожного маршрута анонсировали на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы трех регионов СЗФО — Михаил Ведерников, Андрей Никитин и Артур Парфенчиков — и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Ласточка» № 819/820 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48.

«Ласточка» будет совершать остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График движения проработан с учетом стыковки на станции Чудово с поездом «Сапсан», следующим по маршруту Санкт-Петербург – Москва.

Билеты на «Ласточку» № 819/820 сообщением Петрозаводск – Новгород – Псков уже можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». На поезда отправлением с 22 февраля по 31 мая действует тарифная акция: билеты доступны по фиксированной стоимости. Так, стоимость проезда в экономическом классе на маршруте Петрозаводск – Псков составит 695 рублей, Петрозаводск – Новгород – 462 рубля, Новгород – Псков – 233 рубля. В бизнес-классе на маршруте Петрозаводск – Псков билет можно прибрести за 2001 рубль, Петрозаводск – Новгород – 1674 рубля, Новгород – Псков – 1353 рубля.

Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров старше 60 лет – на 50%. При оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%. Данные предложения не распространяются на размер сервисного сбора.

В период по 31 мая действуют специальные цены для проезда школьных и детских групп в экономическом классе. Стоимость одного группового билета для пассажира в возрасте до 17 лет в экономическом классе на маршруте Петрозаводск – Псков составит 114 рублей, Петрозаводск – Новгород – 104 рубля, Новгород – Псков – 94 рубля.