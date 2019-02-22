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Общество

Единороссы возложили цветы к мемориалу на месте подвига Александра Матросова в Локнянском районе

Локнянские активисты и сторонники партии «Единая Россия» почтили память Героя Советского Союза Александра Матросова. 21 февраля они приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Начался день с митинга на месте подвига красноармейца Матросова в деревне Чернушки, куда прибыли более 200 человек – ветераны, депутаты и представители местной администрации, секретари первичных отделений партии, общественность, трудовые коллективы.

«Мы находимся на священном месте, на котором Александр Матросов в 1943 году совершил свой подвиг, закрыв огневую точку своим телом. Так он вошел в бессмертие. Вечная слава героям», - сказал депутат Псковского областного Собрания, член фракции «Единой России» Алексей Блинов.

В ходе митинга прозвучал рассказ о событиях военных лет в Локнянском районе. Завершился он возложением цветов, гирлянд и венков к установленному в Чернушках мемориалу.

Также были организованы соревнования, посвященные памятной дате. Они собрали спортсменов из разных районов области.

В 1941 году 17-летний Александр Матросов добровольцев ушел на фронт. В январе 1943 года развернулись жестокие бои по освобождению города Великие Луки. Одним из важных участков вражеских позиций был опорный пункт в районе деревни Чернушки. 27 февраля была поставлена задача атаковать опорный пункт противника. Шесть бойцов не смогли выполнить задачу по уничтожению дзота, и тогда вызвался Александр Матросов. Когда уже не осталось патронов, он бросился рывком к дзоту и своим телом закрыл амбразуру противника.

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