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Общество

Михаил Ведерников провёл торжественный приём в честь Дня защитника Отечества

22 февраля в Приказной палате Псковского кремля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл торжественный приём в честь Дня защитника Отечества, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Товарищи офицеры, поздравляю вас с Днем защитника Отечества», - обратился к собравшимся глава региона. Михаил Ведерников отметил, что у даты непростая история, которая тесно связана с историей Псковской области. Псковичи не раз доказывали свой героизм в боях с неприятелями, подчеркнул он. Губернатор напомнил, что 2  тыс. 200 уроженцев региона прошли войну в Афганистане, 46 из них не вернулись.

«В следующем году мы планируем провести памятные мероприятия в честь 20-летия подвига 6-й роты. Эти ребята - олицетворение героизма России. Наши бойцы защищали честь государства во многих горячих точках. Проявленная ими отвага помогла защитить национальные интересы и укрепить славу Псковской области», - сказал Михаил Ведерников. Он еще раз поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил их за мужество.

Затем глава региона вручил награды. Указом президента медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени награждены Юрий Терентьев и Дмитрий Нижегородоцов, медалью «За отвагу» и медалью Суворова - Ярослав Савченко, Сергей Сурков, Валерий Жирков, медалью Жукова - Рафик Осипян, Андрей Зенин.

Заместитель командира 76-й дивизии ВДВ Рафик Осипян от имени всех награжденных поблагодарил  Михаила Ведерникова и главнокомандующего страны Владимира Путина «за высокую оценку их служебной деятельности». Он отметил, что военнослужащие «будут достойно продолжать воинские традиции, заложенные веками».

Несколько военнослужащих награждены ценными подарками администрации области - Роман Железняков, Константин Бушуев и Олег Иваскевич.

Десантник из 76-й дивизии Роман Железняков поблагодарил руководство региона и поздравил собравшихся с праздником.

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