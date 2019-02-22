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Культура

90-летие изборского оркестра отметят в музее-заповеднике 28 февраля

28 февраля в 14:00 в посёлке Изборск (Печорский район) в Доме культуры состоится торжественный вечер, посвященный 90-летию изборского оркестра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

«Оркестр струнных народных инструментов всегда был особой гордостью Изборска. В 20-ые годы, находясь в составе Эстонии, изборская молодежь мечтала о создании оркестра и исполнении русской народной музыки. Первоначально в оркестре было всего 13 музыкантов. Первым руководителем коллектива был Анатолий Сергеевич Полибин. Собирались вечерами в крестьянских домах, играли, пели, танцевали. Первый концерт был дан в бывшем доме изборянина Андрея Городского. 28 февраля 1929 года правление культурно-просветительного общества Изборска зарегистрировало музыкальный отдел общества», - рассказали в музее.

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