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Экономика

Псковские сельхозпроизводители поделились опытом выращивания культур в условиях Северо-Запада

Более 30 сельхозтоваропроизводителей Псковской области приняли участие в научно-практической конференции «Технология выращивания зерновых культур, рапса, кукурузы и сои в условиях Северо-Запада». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору региона. 

Менеджер по работе с корпоративными клиентами компании «Пионер Хай-Брэд Рус» Алексей Килин познакомил участников с ассортиментом кукурузы и рапса, технологией ее возделывания и средствах защиты.

Кандидат сельскохозяйственных наук, агроном-консультант по защите растений АО «ФМРус» Алексей Капцов поделился опытом использования системы защиты и особенностей применения химических средств защиты растений на зерновых, кукурузе, рапсе в условиях Северо-Западного региона РФ.

Конференция была организована комитетом совместно с ООО «Агроальтернатива».

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