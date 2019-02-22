Псковские сельхозпроизводители поделились опытом выращивания культур в условиях Северо-Запада

15:01, 22 февраля 2019, ПАИ

Более 30 сельхозтоваропроизводителей Псковской области приняли участие в научно-практической конференции «Технология выращивания зерновых культур, рапса, кукурузы и сои в условиях Северо-Запада». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору региона.

Менеджер по работе с корпоративными клиентами компании «Пионер Хай-Брэд Рус» Алексей Килин познакомил участников с ассортиментом кукурузы и рапса, технологией ее возделывания и средствах защиты.

Кандидат сельскохозяйственных наук, агроном-консультант по защите растений АО «ФМРус» Алексей Капцов поделился опытом использования системы защиты и особенностей применения химических средств защиты растений на зерновых, кукурузе, рапсе в условиях Северо-Западного региона РФ.

Конференция была организована комитетом совместно с ООО «Агроальтернатива».