Псковский Центр детского чтения проведёт для библиофилов «День выходного дня»

15:41, 22 февраля 2019, ПАИ

24 февраля в Центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23 в Пскове проведет «День выходного дня». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В 12:00 там начнётся показ мультфильмов про службу в армии. Дети увидят мультфильм «Про Сидорова Вову» и другие из специальной подборки. В 14:00 участникам любительского объединения «Любознайка» (в основном это учащиеся начальной школы) будет предложена программа под названием «Детские стихи взрослых поэтов». С 15:00 до 16:00 посетители библиотеки смогут бесплатно попользоваться библиотечными компьютерами.

Кроме того, в библиотеке весь день будет проходить буккроссинг (книгообмен) для желающих обменять свою прочитанную книгу на книгу, которую принесёт кто-то другой. Библиотекари приглашают родителей ознакомиться с новыми книжными поступлениями. В этот раз их ждёт обзор книг современной шотландской писательницы Джулии Дональдсон, которая сочиняет для детей. Её переведённые на русский язык произведения теперь доступны и псковским читателям.

Напомним, что «День выходного дня» проходит в Центре детского чтения на улице Розы Люксембург ежемесячно в последнее воскресенье.