Воспитанники Областного центра семьи побывали в псковской Росгвардии
Накануне Дня защитника Отечества Управление Росгвардии по Псковской области посетили воспитанники Областного центра семьи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, дети поздравили росгвардейцев с наступающим праздником и вручили подарки, сделанные своими руками.
Заместитель директора учреждения Ирина Федорова пожелала правоохранителям здоровья, благополучия и успехов в службе.
Начальник территориального управления Росгвардии полковник Игорь Иванов поблагодарил гостей за поздравления и проявленное внимание. Он отметил, что с Областным центром семьи росгвардейцев связывают давние дружеские отношения и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.