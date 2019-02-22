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Общество

Воспитанники Областного центра семьи побывали в псковской Росгвардии

Накануне Дня защитника Отечества Управление Росгвардии по Псковской области посетили воспитанники Областного центра семьи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, дети поздравили росгвардейцев с наступающим праздником и вручили подарки, сделанные своими руками.

Заместитель директора учреждения Ирина Федорова пожелала правоохранителям здоровья, благополучия и успехов в службе.

Начальник территориального управления Росгвардии полковник Игорь Иванов поблагодарил гостей за поздравления и проявленное внимание. Он отметил, что с Областным центром семьи росгвардейцев связывают давние дружеские отношения и  выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

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