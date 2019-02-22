В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники псковского управления МЧС получили награды

16:22, 22 февраля 2019, ПАИ

В преддверии Дня защитника Отечества в Главном управлении МЧС России по Псковской области состоялось торжественное построение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник управления Валерий Филимонов поздравил личный состав с праздником и отметил, что в этот день отдают дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. Он выразил слова признательности ветеранам и всем тем, кто служит на благо страны. «Пожарные и спасатели всегда на передовой и с гордостью несут звание защитников Родины, обеспечивают защиту, безопасность жителей нашего региона, ежедневно проявляют героизм и мужество. В этот день мы испытываем гордость за то, что каждый на своем посту может принести пользу своей стране, что от наших конкретных решений в определенной мере зависит укрепление ее безопасности» - подчеркнул Валерий Филимонов.

Перед собравшимися также выступил ветеран МЧС России Олег Черней. Он выразил слова благодарности личному составу за каждодневный труд и службу на благо Псковской области и РФ.

Председатель Псковского отделения «Россоюзспас» Николай Сучков в приветственном слове поздравил с праздником не только мужскую половину Главного управления, но и женскую, носящую погоны и наравне с мужчинами стоящую на страже благополучия страны.

Традиционно в предпраздничный день награды получили отличившиеся сотрудники. За высокий профессионализм и добросовестное выполнение служебных обязанностей они были награждены нагрудными знаками и почетными грамотами.

Также за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах награды Министерства получили представители средств массовой информации.