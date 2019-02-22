Михаил Ведерников проверил состояние городских улиц совместно с активистами «Убитых дорог»

16:30, 22 февраля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в пятницу, 22 февраля, совместно с и.о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борисом Елкиным и представителями общественного движения «Убитые дороги» оценил состояние основных дорог в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона проехал по основным городским магистралям и сделал несколько остановок: на улице Юбилейной в районе Дома офицеров, на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской, а также на улице Звездной.

Общественники обратили внимание губернатора не только на состояние асфальтового покрытия, но и на способы и материалы, которые применяют подрядные организации при проведении ямочного или гарантийного ремонта. «Размер фракции щебня, используемого при ликвидации ям на городских дорогах, не соответствует никакому стандарту. Слишком крупный, он представляет действительно большую опасность, вылетая из-под колес, как для автомобилей, так и для пешеходов», — отметил активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов.

На участке улицы Звездная, который был отремонтирован несколько лет назад, губернатор отметил, что, несмотря на недавний ремонт, асфальт уже разрушается. Представители «Убитых дорог» подтвердили тот факт, что и на этой улице подрядная организация нарушает технологию проведения гарантийного ремонта.

«Дороги в Пскове находятся в плачевном состоянии. Асфальтовое покрытие на большинстве участков не выдерживает никакой критики. И это вина, в первую очередь, руководства города, которое отвечает за данное направление. Почему с их стороны нет должного контроля? Сколько можно жаловаться на «переходы через ноль» — организовали бы лучше нормальную претензионную работу по гарантийным обязательствам», — подвел итог увиденному Михаил Ведерников и распорядился сегодня же созвать совещание с участием руководителей администрации города Пскова, областных дорожников и представителей общественности.