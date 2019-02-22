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Общество

Передать уборку города муниципальному предприятию рекомендовал властям Пскова Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал властям Пскова передать уборку города муниципальному предприятию, если этот сегмент рынка неинтересен коммерческим структурам. «Сейчас три единицы техники из Петербурга придут, я готов их принять под предприятие», - заявил глава региона на совещании по  состоянию улично-дорожной сети и уборке города Пскова 22 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации города Александр Братчиков отметил, сейчас подрядная организация сама определяет, что ей убирать. «Мне это тоже не нравится, мы это поменяем», - заверил он и добавил, что подрядчик должен получать столько денег, сколько он выполнил работ.

По словам главы администрации, в этом году осадков выпало на 150% выше нормы, высота снежного покрова достигла 40 сантиметров при норме 18 сантиметров.

Александр Братчиков напомнил, что с 15 января началась работа Контрольного управления администрации города и с этого момента по начало февраля выданы 93 уведомления по нарушению правил благоустройства. «Подрядчик, работающий по Завеличью, получил штраф в 640 тысяч, по центру - 1 млн 200 тыс., но решением ФАС контракт по центру расторгнут и мы его разыгрываем заново», - сообщил он.

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