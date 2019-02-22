Недофинансированием в предыдущие годы объявил Иван Цецерский состояние дорог в Пскове

17:14, 22 февраля 2019, ПАИ

«То, что мы имеем - это результат предыдущих годов», - заявил глава Пскова Иван Цецерский, говоря о состоянии дорожной сети в областной столице. Об этом с совещания по состоянию улично-дорожной сети и уборке города Пскова, которое проходит сегодня, 22 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регионе «из года в год дороги делают некачественно». «Как в контрактах прописаны условия ремонта?» - поинтересовался он. Иван Цецерский признал, что «этот пункт хромает». По его словам, «многие контракты прописывались некачественно».

Активист общественного движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов отметил, что Рижский проспект, улицы Гагарина, Вокзальная, Рельсовая, Яна Фабрициуса требуют ремонта, при этом ремонт «ведется щебнем». «Предлагаем применение новых технологий, например, холодного асфальта», - отметил общественник. По его словам, с ситуация с гарантийными участками «не такая плохая: они, видимо, просто еще не успели разрушиться». Он отметил, что на улице Шестака и на Звездной ямы заделываются «заделывается струйным способом, хотя они на гарантии». «Опять же вопрос к управлению городского хозяйства, которое принимает такие работы», - добавил Дмитрий Цопов.