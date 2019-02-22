3
17:54
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
17:52
Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ
17:15
Губернатор: Ремонт дорог должен делаться один раз и качественно
16:43
Неудовлетворительную оценку дал Михаил Ведерников работе властей Пскова по содержанию дорог
15:29
Первая «Ласточка» отправилась 22 февраля по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск
15:26
«Семь раз отмерь» - 22 февраля (ЗВУК)
14:51
Директор ООО «Экопром»: Рекультивировать в течение 6 лет все полигоны ТКО в Псковской области - вполне реальная задача
Еще новости
Общество

Недофинансированием в предыдущие годы объявил Иван Цецерский состояние дорог в Пскове

«То, что мы имеем  - это результат предыдущих годов», - заявил глава Пскова Иван Цецерский, говоря о состоянии дорожной сети в областной столице. Об этом с совещания по состоянию улично-дорожной сети и уборке города Пскова, которое проходит сегодня, 22 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регионе «из года в год дороги делают некачественно». «Как в контрактах прописаны условия ремонта?» - поинтересовался он. Иван Цецерский признал, что «этот пункт хромает». По его словам, «многие контракты прописывались некачественно».

Активист общественного движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов отметил, что Рижский проспект, улицы Гагарина, Вокзальная, Рельсовая, Яна Фабрициуса требуют ремонта, при этом ремонт «ведется щебнем». «Предлагаем применение новых технологий, например, холодного асфальта», - отметил общественник. По его словам, с ситуация с гарантийными участками «не такая плохая: они, видимо, просто еще не успели разрушиться». Он отметил, что на улице Шестака и на Звездной ямы заделываются «заделывается струйным способом, хотя они на гарантии». «Опять же вопрос к  управлению городского хозяйства, которое принимает такие работы», - добавил Дмитрий Цопов.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
22 февраля 2019
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ
22 февраля 2019
Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ
Губернатор: Ремонт дорог должен делаться один раз и качественно
22 февраля 2019
Губернатор: Ремонт дорог должен делаться один раз и качественно
Неудовлетворительную оценку дал Михаил Ведерников работе властей Пскова по содержанию дорог
22 февраля 2019
Неудовлетворительную оценку дал Михаил Ведерников работе властей Пскова по содержанию дорог 3
Первая «Ласточка» отправилась 22 февраля по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск
22 февраля 2019
Первая «Ласточка» отправилась 22 февраля по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск
«Семь раз отмерь» - 22 февраля (ЗВУК)
22 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 22 февраля (ЗВУК)
Директор ООО «Экопром»: Рекультивировать в течение 6 лет все полигоны ТКО в Псковской области - вполне реальная задача
22 февраля 2019
Директор ООО «Экопром»: Рекультивировать в течение 6 лет все полигоны ТКО в Псковской области - вполне реальная задача 1
Лучшего свадебного фотографа в четвёртый раз выберут в Псковской области
22 февраля 2019
Лучшего свадебного фотографа в четвёртый раз выберут в Псковской области

Идет загрузка...