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Общество

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области приняли присягу

В Пскове  состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками, впервые поступившими на службу в подразделения Управления Росгвардии по Псковской области.

«Принятие  присяги  стало для них логическим завершением напряженной программы обучения, которое проходило в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Более 20 молодых сотрудников Росгвардии дали клятву быть верными присяге, достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными. «Молодые стражи порядка,  заметно волновались, но каждый из них с гордостью произнес торжественную клятву на верность Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

Теперь росгвардейцы приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей  в  подразделениях вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

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