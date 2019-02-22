Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области приняли присягу

17:18, 22 февраля 2019, ПАИ

В Пскове состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками, впервые поступившими на службу в подразделения Управления Росгвардии по Псковской области.

«Принятие присяги стало для них логическим завершением напряженной программы обучения, которое проходило в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Более 20 молодых сотрудников Росгвардии дали клятву быть верными присяге, достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными. «Молодые стражи порядка, заметно волновались, но каждый из них с гордостью произнес торжественную клятву на верность Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

Теперь росгвардейцы приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в подразделениях вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.