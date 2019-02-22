Александр Братчиков: Сейчас мы делаем ремонт хоть как-то, чтобы по дорогам можно было ездить

17:26, 22 февраля 2019, ПАИ

«Сейчас мы делаем ремонт хоть как-то, чтобы по дорогам можно было ездить. Это решение, чтобы люди не жаловались на разбитые дороги», – заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на совещании по состоянию улично-дорожной сети и уборке города Пскова сегодня, 22 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в настоящее время граждане жалуются на разбитые окна в автомобилях. «Я понимаю, что плохо делается, но чтобы ям хотя бы не было», – ответил сити-менеджер. Губернатор подчеркнул: «Но они есть! Вы можете ввести в контракт дополнительные соглашения, чтобы прописать, как должен производиться ямочный ремонт».

«Да, мы это сделаем, – заверил Александр Братчиков и пояснил, что в контракте на 2020 год будет ссылка на обновленные правила благоустройства. «Важно правильно оценить объем необходимой техники, которой должен располагать подрядчик», – сказал глава администрации.

Он пояснил, что протяженность дорог в городе составляет 364 километра. «А у нас на весь город на ямочный ремонт 4,5 миллиона», - сказал Александр Братчиков.

«Исходите из самых проблемных вариантов, а то мы без конца ремонтируем, – отметил Михаил Ведерников. – Если бы содержание с самого начала было другим, то и качество дорог было бы лучше. Даже после такого ямочного ремонта ямы не исчезают, вокруг них просто появляются камни, которые летят людям в стекла».

Александр Братчиков пояснил, что пока дороги не просохли нормальный ремонт, даже ямочный, производить бесполезно. «Сошлитесь на сегодняшнее совещание. Если подрядчик хочет здесь работать, то он должен качественно менять свою работу», - рекомендовал Михаил Ведерников.