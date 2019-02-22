Мост в плюсской деревне Лосицы отремонтируют к 1 июня

17:38, 22 февраля 2019, ПАИ

Мост через реку Дряжна в деревне Лосицы Плюсского района отремонтируют к 1 июня. Такое поручение губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал в ходе приёма граждан 22 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Об аварийном мосте главе региона рассказал местный житель Юрий Толпеко. По его словам, власти не могут отремонтировать 24-метровый мост вот уже 3 года, а мост необходим, чтобы попасть к дороге Струги Красные - Ляды.

Михаил Ведерников уточнил, в чьей собственности находится мост. Глава района Виталий Аршинов, сообщил, что ни в чьей, документов на мост нет. Губернатор отметил, что мост необходимо оформить в муниципальную собственность. Виталий Аршинов рассказал, что этот вопрос можно решить, так же как и вопрос с ремонтом моста. Работы планируется завершить к 1 июня. Михаил Ведерников констатировал, что эта дата и будет контрольным сроком.