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Общество

Новый автобус получит пустошкинский Центр допобразования для детей

Новый автобус получит пустошкинский Центр дополнительного образования для детей до конца 2019 года. С просьбой о выделении собственного траснпорта к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время приёма граждан обратились Ольга Сойма и Алла Таорий, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Автобус необходим Центру, чтобы возить воспитанников, а их более тысячи, на конкурсы и соревнования. По словам Аллы Таорий, их бы устроил небольшой автобус на 12 мест.

Начальник Управления образования области Александр Седунов сказал, что в Министерство просвещения уже подана предварительная заявка  на 72 автобуса, и пустошкинский центр тоже должен войти в список получателей.

Михаил Ведерников сообщил, что до конца года в региона поступит большая партия автобусов, один из которых отправится и в Пустошку. «До конца декабря автобус будет», - подытожил губернатор. 

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