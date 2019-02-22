Новый автобус получит пустошкинский Центр допобразования для детей

17:44, 22 февраля 2019, ПАИ

Новый автобус получит пустошкинский Центр дополнительного образования для детей до конца 2019 года. С просьбой о выделении собственного траснпорта к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время приёма граждан обратились Ольга Сойма и Алла Таорий, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Автобус необходим Центру, чтобы возить воспитанников, а их более тысячи, на конкурсы и соревнования. По словам Аллы Таорий, их бы устроил небольшой автобус на 12 мест.

Начальник Управления образования области Александр Седунов сказал, что в Министерство просвещения уже подана предварительная заявка на 72 автобуса, и пустошкинский центр тоже должен войти в список получателей.

Михаил Ведерников сообщил, что до конца года в региона поступит большая партия автобусов, один из которых отправится и в Пустошку. «До конца декабря автобус будет», - подытожил губернатор.