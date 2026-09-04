Работу по сохранению фольклорных традиций в Усвятском районе оценил Михаил Ведерников

00:08, 04 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 3 сентября, в ходе рабочего выезда в Усвятский район посетил сельский Дом культуры в деревне Церковище – филиал районного центра культуры. В учреждении глава региона оценил, как организована работа по сохранению и передаче молодому поколению фольклорных традиций и культурного наследия исполнительницы русских народных песен, уроженки Усвятской земли Ольги Сергеевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Напомним, в 2023 году после капитального ремонта Церковищенского сельского дома культуры здесь был открыт Дом фольклора в стиле русского быта первой половины ХХ века. Проект реализован при поддержке президентского национального проекта «Культура», федерального партийного проекта «Культура малой родины» и правительства Псковской области.

Изменения коснулись не только учреждения культуры: было проведено комплексное благоустройство населённого пункта. В рамках грантовых конкурсов обустроен парк имени Ольги Сергеевой. При содействии местных ТОС в нём появились детский спорткомплекс, качели, памятный знак, скамейки и освещение.

В продолжение комплексных мероприятий в рамках конкурсов проектов ТОС и инициативных проектов в Церковище поэтапно благоустроен фольклорный этнографический парк. За несколько лет общественное пространство заметно обустроилось, его украсили малые архитектурные формы, а доминантой стала уличная сцена. Теперь здесь ежегодно проходит региональный фольклорный фестиваль «Знак русского». В этом году он был посвящён 104-летию со дня рождения Ольги Сергеевой и объединил более 700 ценителей русских песен и фольклора. Здесь же проходят народные гулянья и календарные славянские праздники.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов поделился своими впечатлениями от посещения фестиваля в Усвятском районе. По его словам, это очень яркое, самобытное мероприятие, которое объединяет местных жителей и гостей края и демонстрирует лучшие традиции народа и широту русской души.

Дом фольклора с прилегающими территориями является центром притяжения детей и взрослых, которые хотят больше узнать о своих традициях и в дальнейшем передать это культурное наследие будущему поколению, рассказали работники центра культуры.

«Летом сюда приезжает много детей, которые с удовольствием занимаются здесь. Много интерактивных занятий: мастер-классы, творческие вечёрки и фольклорные посиделки», – добавила министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

Губернатор обратил внимание, что Усвятский район выбрал правильное направление развития. Глава региона обсудил с Дмитрием Петровым развитие событийного туризма и возможность участия в проектах строительства соответствующей инфраструктуры.

В этот день губернатор также осмотрел памятник Ольге Сергеевой, установленный в прошлом году в Усвятах. Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой женщину в платке, стоящую среди луговых трав и держащую в руках соловья. Памятная композиция установлена за счёт внебюджетных средств.