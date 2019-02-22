Пковичи почтили память погибших защитников Отечества

17:56, 22 февраля 2019, ПАИ

22 февраля в Пскове прошёл торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятной стеле «Псков - Город воинской славы» в честь Дня защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В митинге участвовали ветераны Великой Отечественной войны, заметитель главы Пскова Владимир Воробьев, заместитель главы администрации города Александр Коновалов, представители общественных организаций, учащиеся школ, военнослужащие, священнослужители, псковичи.

В начале церемонии заупокойную литию в память о воинах, погибших за свободу и независимость нашей Родины настоятель храма благоверного князя Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор. Участники ритуала почтили память погибших минутой молчания. Под звуки гимна России прогремели залпы оружейного салюта. Затем к Могиле Неизвестного Солдата были возложены гирлянды воинской славы и цветы. В завершение парадным строем мимо Вечного огня прошли военнослужащие Псковского гарнизона.