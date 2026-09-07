Переселенцы из Эстонии рассказали о причинах переезда в Псковскую область

15:43, 07 сентября 2026, ПАИ

Маргарита и Кирилл Купченковы — герои нового выпуска RT о соотечественниках, переехавших в Россию из-за границы. Пост о них в своём канале в мессенджере Max разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Маргарита и Кирилл познакомились в Канаде, затем жили в Эстонии. В этом году переехали в Псковскую область, потому что терпеть отношение к себе в прибалтийской стране стало невыносимо: «Начали в русских школах запрещать, закрывать предметы русского языка, потом переводить в русских школах предметы на эстонский язык... Перестали обслуживать в магазинах. Очень часто могли высадить из такси», — рассказывает Маргарита.

В России супруги купили дом и сейчас работают в Пскове. Маргарита отвечает за связи с общественностью в перинатальном центре, а Кирилл — сетевой администратор. «У нас, получается, перед отъездом было... Один счёт нам пришёл [за коммунальные услуги] — €960. Почти 100 тыс. рублей. Так что нам тут приятнее. Скажем так, и Европа, и Канада по сервису проигрывают очень сильно России, Пскову. Я был в Канаде год назад, делал документы. Три дня ходил. А здесь я пришёл — и мне сделали часа за два», — добавил Кирилл.

В первой серии цикла RT рассказывал о 70-летнем американце из Флориды. Он несколько месяцев назад переехал вместе с женой в Псков. А во второй — о семье, которая уехала в РФ из Финляндии. В третьей — об уроженке Латвии: бывшем враче-педиатре, которая пожила в нескольких западных странах и в итоге стала трудницей (это человек, который бескорыстно работает при храме) в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря