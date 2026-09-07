Слёт «Академия лидерства» от «Астра Видео» прошёл в Порховском районе

15:26, 07 сентября 2026, ПАИ

Традиционный слёт «Академия лидерства» творческой компании «Астра Видео» завершился на базе оздоровительного лагеря «Салют» в Порховском районе. Мероприятие, организованное при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, собрало сто участников, сообщили ПАИ в учреждении.



Фото: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова



Фото: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова



Фото: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова



Фото: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова







В слёте приняли участие команды семи городских школ и студенческий сборный отряд. Программа включала творческие, спортивные, интеллектуальные и патриотические мероприятия. В этом году впервые прошёл «родительский день»: родители присоединились к участникам и на целый день погрузились в события, играли в мобильные игры, пейнтбол и брейн-ринг.

В рамках программы состоялась серия мероприятий федерального эксперта Олеси Назарой: игра-лаборатория «Традиционные ценности», тренинг на развитие креативных способностей и навыков самоопределения. Петербургская команда КВН «Двери» представила юмористический проект, а Елизавета Степанова провела музыкальную программу «Голубой огонёк», где участники исполняли советские шлягеры с ведущими псковскими музыкантами. Спортивное мероприятие «Лига чемпионов» прошло под руководством Кристины Алексеевой и Влада Опивалова.

«Каждый слёт уже на протяжении более 25 лет – это уникальная возможность для молодых людей попробовать себя в самых разных видах деятельности. Управление командой и кризисными ситуациями, лидерская атмосфера, написание и организация игр и мероприятий – всё для мощной креативной, интеллектуальной и физической прокачки молодёжи всего за десять дней. В этом году после слёта команда организаторов поспособствовала воплощению молодёжного фестиваля «Грохот», который собрал молодых кавээнщиков в рамках программы «Регион для молодых» Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети». Так что слёт получился в этом году особенным и очень насыщенным», – отметили организаторы.

В 2026 году творческая компания «Астра Видео» отметила своё 30-летие. Впереди активистов ожидают турниры по пейнтболу, брейн-рингу, флорболу, межсезонный слёт, а также школьная и студенческая КВН-лига. Организация на протяжении 30 лет занимается всесторонним развитием молодёжи региона при активной поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Пскова. Слёт «Академия лидерства» проводится ежегодно с 2002 года.