«Вытапливается смолка»: себежанка поделилась способом сушки грибов

16:34, 07 сентября 2026, ПАИ

Жительница Себежа Ольга Сереброва сушит грибы в русской печи с помощью самодельной сушилки, которой уже 16 лет. Своим опытом она поделилась с читателями газеты «Призыв».

Сушилка вмещает два ведра грибов или яблок и состоит из трёх уровней по четыре нитки. Нанизывать продукты быстро – примерно как разложить на противне, нитки завязывать не нужно, достаточно обмотать вокруг поперечники. Главное преимущество – устройство не отключится при отключении электричества.

Изготовлена сушилка из сосновых брусков – хотя обычно для таких вещей берут лиственные породы. «В печи из них понемножку вытапливается смолка, и приятно пахнет сосной. На сушеве это никак не отражается», – рассказала Ольга Сереброва.

Отметим также, что нынешняя погода создала идеальные условия для активного роста грибов: умеренные дожди и тёплая температура способствовали массовому плодоношению. В числе самых востребованных трофеев – белые грибы.

Не останавливают грибников даже размытые дождями лесные дороги – если в прошлые годы на автомобиле всегда легко можно было добраться за деревню Спасовщина, то в этот раз туда удалось доехать с большим напряжением. Да и заедают лосиные блохи. Подробнее об этом – в статье Николая Бесклёвного.