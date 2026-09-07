Жителей Псковской области призвали бесплатно привить домашних животных от бешенства
Комитет по ветеринарии Псковской области напомнил владельцам собак и кошек о необходимости своевременной вакцинации питомцев против бешенства. Регион остается неблагополучным по этому заболеванию, а источником заражения могут стать дикие плотоядные животные, уточнили в ведомстве.
Ветеринары рекомендуют не откладывать прививку даже домашним животным, которые редко бывают на улице. Контакт с зараженным диким животным может произойти неожиданно, поэтому вакцинация остается основным способом защиты питомцев и их владельцев.
Прививку против бешенства в Псковской области можно сделать бесплатно на станциях по борьбе с болезнями животных во всех районах региона.
В комитете напоминают, что бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание, которое после появления клинических симптомов практически неизлечимо. Поэтому защитить себя и домашних животных важно заранее.
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