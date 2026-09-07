Жителей Псковской области призвали бесплатно привить домашних животных от бешенства

16:44, 07 сентября 2026, ПАИ

Комитет по ветеринарии Псковской области напомнил владельцам собак и кошек о необходимости своевременной вакцинации питомцев против бешенства. Регион остается неблагополучным по этому заболеванию, а источником заражения могут стать дикие плотоядные животные, уточнили в ведомстве.

Ветеринары рекомендуют не откладывать прививку даже домашним животным, которые редко бывают на улице. Контакт с зараженным диким животным может произойти неожиданно, поэтому вакцинация остается основным способом защиты питомцев и их владельцев.

Прививку против бешенства в Псковской области можно сделать бесплатно на станциях по борьбе с болезнями животных во всех районах региона.

В комитете напоминают, что бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание, которое после появления клинических симптомов практически неизлечимо. Поэтому защитить себя и домашних животных важно заранее.